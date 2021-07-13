Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan, gençlere nasihat verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar paylaştı.

BİR süredir ülkemizin farklı köşelerinden gençlerimizi Millet Kütüphanesi'nde ağırlıyoruz. Şimdiye kadar siyasetten teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede gençlerimizle fikir teatisinde bulunduk. Millet olarak ufku açık pırıl pırıl gençlere sahibiz.

NE olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat gençlerimiz okuyor, araştırıyor. Her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi bir gençlik geliyor.

BiZ son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş bir toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir.

SiZLERDEN sadece hedeflerinize odaklanmanızı istiyorum. Muhterislerin hayallerinizi çalmasına izin vermeyin. Sabırla mücadele edin.

DÜN kılıçla yol açan sizlerdiniz. Kalemle medeniyet inşa eden sizlerdiniz. Yarın bilgisayarla geleceğin kodlarını yazan da sizler olacaksınız.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağını, uygulamanın bu cuma gece yarısından itibaren başlayacağını duyurdu.

Erdoğan, "Pazartesi yarım günü idari tatil olacak, salıdan cumaya tam gün tatildir. 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar vatandaşlarımız bir tatile kavuşuyor" dedi.

HERTZOG'A FİLİSTİN ŞARTI



Başkan Erdoğan, görevine başlayan İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'la konuştu. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine katkı sağlayacağını belirtti.