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    • 14.07.2021 06:21
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    SON DAKİKA. Bakan Kurum duyurdu: Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanacak

    Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısını 14 Temmuz'da gerçekleştireceklerini bildirdi.

    İHA
    Müsilaj seferberliği! Bugün toplanıyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci toplantımızı yarın 11.00'de yapacağız. Bakan yardımcılarımız, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, ilgili kurum temsilcileri ve bilim kurulumuzun katılacağı toplantıda müsilaj seferberliğimizin bir ayını değerlendireceğiz.



    İlk günden beri aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarla Marmara Denizi'mizi temizliyor, mavisine kavuşturuyoruz. Yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapacağımız toplantıda; bu süreçte elde ettiğimiz sonuçları ve bundan sonraki yol haritamızı Kurul üyelerimizle istişare edeceğiz    " ifadelerini kullandı.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA. Bakan Kurum duyurdu: Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanacak