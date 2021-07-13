Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavının sonuçları için Temmuz ayının ortalarında araştırmalar artış gösterdi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı gün ve saate odaklandı. Yüz binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 BİLSEM öğrenci mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...
BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öğrencilerin heyecanla beklediği BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre sonuçlar 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat bilgisi ise paylaşılmadı.
İşte BİLSEM sınav takvimine dair bilgiler;
BİLSEM 2021 SINAV TAKVİMİ
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması