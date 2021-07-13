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    • 14.07.2021 06:22
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    BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 BİLSEM öğrenci mülakat sonuçları açıklandı mı?

    BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı saat sabahın ilk saatleriyle yüz binlerce kişi tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler heyecanla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sonuçlarını bekliyor. Gözler MEB'ten yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 BİLSEM öğrenci mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınavının sonuçları için Temmuz ayının ortalarında araştırmalar artış gösterdi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı gün ve saate odaklandı. Yüz binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 BİLSEM öğrenci mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Öğrencilerin heyecanla beklediği BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre sonuçlar 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat bilgisi ise paylaşılmadı.

    İşte BİLSEM sınav takvimine dair bilgiler;

    BİLSEM 2021 SINAV TAKVİMİ

    29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

    29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

    14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

    26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

        09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ

        Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey, özel yetenekli olarak tanımlanır.

        Doğuştan getirilen farklı yetenekler ve öğrenme kapasitelerinin mümkün olan en küçük yaşta fark edilmesi, sahip olunan yetenek ve genel zihinsel öğrenme kapasitesine uygun eğitim imkanlarının sunulması toplumlar için büyük önem taşımaktadır.

        Ülkemizde, Genel Zihinsel, Görsel Sanatlar ve Müzik alanlarında 'Özel Yetenekli' olarak belirlenen ve yetenek alanlarında Özel Eğitime İhtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik eğitim hizmeti BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ ile sunulmaktadır.

            BİLSEM NEDİR?

            BİLSEM, Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim kurumlarına devam eden; Genel Zihinsel, Görsel Sanatlar veya Müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.
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            Haberler Güncel BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 BİLSEM öğrenci mülakat sonuçları açıklandı mı?