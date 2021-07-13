Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) istilası! Mücadele için midye tesisi kurulacak

Çınarcık ve Armutlu'da midye çiftliklerinin kurulmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Bölgede, denizlerdeki suyu filtre ederek, sudaki organik atık ve planktonlarla beslenen Akdeniz midyesinin yetiştirileceği 7 tesis kurulması planlanıyor.
Projeleri onaylanan 4 çiftliğin kurulumu tamamlanma aşamasına getirildi, diğerlerinin ise yılsonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Maliyeti yaklaşık 54 milyon lira olan 7 çiftliğin, 3 sene sonra üretime başlamasıyla yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edilmesi bekleniyor.
Ayrıca, tesislerde görevlendirilecek 100 kişi dahil dolaylı istihdamla 1000 kişinin bu işten para kazanması hedefleniyor. 7 çiftlik projesi hayata geçtiğinde yılda 8 bin 900 ton midye üretilecek. Midyenin faydaları şöyle: