Marmara Denizi'nde müsilaj (deniz salyası) istilası! Mücadele için midye tesisi kurulacak

Projeleri onaylanan 4 çiftliğin kurulumu tamamlanma aşamasına getirildi, diğerlerinin ise yılsonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Maliyeti yaklaşık 54 milyon lira olan 7 çiftliğin, 3 sene sonra üretime başlamasıyla yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edilmesi bekleniyor.