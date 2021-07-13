Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2021 05:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 05:55
    ABONE OL

    Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayvan hakları yasası artık yürürlükte

    Gelen son dakika haberine göre, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanlara yönelik cinsel saldırı ve işkenceye ise 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.

    AA
    Hayvan hakları yasası artık yürürlükte

    Gelen son dakika haberine göre, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanlara yönelik cinsel saldırı ve işkenceye ise 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.

    Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklandı. Yeni Yunus parkları ve sirkler de kurulamayacak.

    Kanunla, Büyükşehir'e bağlı ilçe belediyeleri ile nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler ile Büyükşehire bağlı ilçe belediyelerine de bakımevi kurma zorunluluğu getirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Önce mavi tik verdi sonra askıya aldı
    Haberler Güncel Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Hayvan hakları yasası artık yürürlükte