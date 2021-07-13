Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran sözler: Önce öldüğünü kontrol ettim sonra yaktım!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına 5. duruşma ile devam edildi.
Duruşmada Pınar Gültekin'in ölmeden yakıldığına yönelik iddialara cevap veren Cemal Metin Avcı, "İlk yardım belgem var. Pınar'ın öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım" dedi.
Pınar Gültekin' in yaşarken yakıldığı iddialarının ardından mahkemeye gönderilen Adli Tıp raporunda Gültekin'in ölüm zamanının belirlenemediği belirtilirken, avukat Rezan Epözdemir'in ABD'ye yazılan müzekkereden vazgeçilmesi talebi reddedildi.