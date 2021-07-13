Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran sözler: Önce öldüğünü kontrol ettim sonra yaktım!

ÖZELİ YARGILANIYOR

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, "Dava ilerleyemiyor. Tüm taleplerimiz ve çabalarımız sürüncemede kalıyor. Yargılamanın başından bu yana haksız tahrik savunması var. Cemal Metin Avcı Pınar'ı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi. 'Bana bıçak çekti o yüzden öldürdüm' dedi. Olay yerinde bıçak yok. Pınar'ın bıçak çekmediği belli. Biz neden ABD'den telefon kayıtlarını istiyoruz. Kız katledildi ama haketmişti mi demek istiyorsunuz. Bu yargılamada mahkemenin 2 yıl öncesine kadar telefondaki belgeleri istemesini anlayamıyoruz. Maktulenin özel hayatını mı yargılıyoruz?" dedi.