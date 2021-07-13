CHP'li Zeydan Karalar işten çıkardığı işçilere "hain ve hırsız" dedi! Tepki gelince çark etti



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise bu eleştirileri şöyle cevapladı:

"Benim işçiye, emekçiye arsız, hırsız deme şansım asla olmaz. Ama bunlar var mı, var. Onlardan dolayı işten atılanlar var mı, var. Bizim dönemimizde de var, adam hurda çalmış, onu işten attık. Ben buna namuslu mu diyeyim? Ben 5 bin kişiye söylemediğimiz siz de biliyorsunuz. Halk da biliyor, bütün çalışanları kastetmediğimi herkes biliyor. Bizim 13 bin çalışanımız var, emeğiyle çalışan hangi siyasal partiden olursa olsun, hangi görüşten, hangi etnik gruptan olursa olsun asla ayırmayız. Bunlar bizim evladımız, hepsinin alınlarından öpüyoruz, ellerine sağlık" diye cevapladı.

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