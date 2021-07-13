CHP'li Zeydan Karalar işten çıkardığı işçilere "hain ve hırsız" dedi! Tepki gelince çark etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çıkardıkları işçiler için "hain ve hırsız" kelimelerini kullanması Cumhur İttifakı'nın tepkisine yol açtı.
GELEN TEPKİLER SONRASI ÇARK ETTİ
Tepkiler sonrası Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi çark eden Karalar, tüm emekçileri kastetmediğini söyledi.
Büyükşehir Belediye meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, "Biz hırsız değiliz, biz hain değiliz. Bizim hainlerle, hırsızlarla işimiz olmaz. Belediyede çalışanlar hırsız değiller, belediyede çalışanlar hain değiller. Tufanbeyli'de yapmış olduğunuz konuşmanızı kınıyorum ve reddediyorum. Sizden çalışan arkadaşlarımızdan ve işten atmış olduğunuz arkadaşlardan özür dilemenizi beklerdim. Ama yapmadınız. Aslında, özür bir erdemliliktir" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'da, "Çalışan işçiler için hain ve hırsız damgasını yapıştırmanızı şiddetle kınıyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi işçileri için söylediği akıl almaz ziyan olmaz sözler. Çıkardığı işçiler için öyle bir algı yapıyor ki, çıkarılan her işçi için hain, hırsız damgası yapıştırılıyor, biz bunu buradan kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Burada varsa hain ve hırsız hiç kimse çalışmak istemez.