Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’in babası tekin’in acısı, evlatsız ilk “”nde bir kez daha katlandı

    'da üniversite öğrencisi 2020'nin Temmuz ayında kayıplara karıştı. Eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Cansız bedeni, beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Türkiye'nin kanını donduran vahşetin faili ise müebbet hapis istemiyle tutunkalndı. Gözü yaşlı baba tekin, kızı olmadan geçirdiği 'nde TAKVİM'E konuştu.

    Baba feryat!

    'da üniversite öğrencisi 2020'nin Temmuz ayında kayıplara karıştı. Eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Cansız bedeni, beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!

    Türkiye'nin kanını donduran vahşetin faili ise müebbet hapis istemiyle tutunkalndı. Gözü yaşlı baba tekin, kızı olmadan geçirdiği 'nde TAKVİM'E konuştu.

    HAYATIMIZ BİTTİ
    Benim için Günü 21 Temmuz 2020'de bitmiştir. İnsan ne söyleyeceğini bilmiyor. Benim başıma bunu getiren adama bile Allah evlat acısı vermesin. Kabristana kızımın ziyaretine annesi ve kız kardeşiyle beraber gittik. Babalar Günü'nü orada kutladık. Kızımın kabrini yıkadık. Kızımın mezar taşını öptüm. Durup dururken hayatımız bitti. Benim gibi acılı babaların, Babalar Günü kutlu olsun.

    ALLAH KATİLE BİLE EVLAT ACISI YAŞATMASIN
    , "Pınar her babalar gününde mutlaka bana hediye alırdı. Hediyelerin hepsi evde çekmecede duruyor. Hiç kullanmadım. Acım hiç dinmiyor. Daha da artıyor tam aksine" diye feryat etti.

    BUSE PEHLİVAN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Çavuşoğlu NATO'yu eleştirdi
    Haberler Güncel Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’in acısı, evlatsız ilk “Babalar Günü”nde bir kez daha katlandı