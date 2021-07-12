Pınar Gültekin,Cemal Metin Avcı tarafından önce öldürüldü! Vahşetin yaşandığı evde yeni deliller bulundu

Tarihler 21 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Evli ve bir çocuk babası olan cani, bağ evine götürdüğü genç kızı önce bir varile koyduğunu, benzinle yaktıktan sonra da üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Yargılama devam ederken, tüm Avcı ailesinin, delilleri yok etmeye çalıştığı iddiası gündeme geldi. Olay Yeri İnceleme raporları da bu iddiayı destekledi! Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu, bağ evinden toplanan tüm sigara izmaritlerini inceledi!

Varil içerisinden çıkan izmaritlerde Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın DNA'sı tespit edildi! Bunun üzerine, katilin babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı ve ortağı hakkında yeni bir iddianame hazırlanacağı belirtildi.

KARDEŞİ DE ORADAYMIŞ

Kan donduran cinayette, tüm ailenin Cemal Metin Avcı'ya yardım ettiği iddiası gündeme geldi. Hatta katilin kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden olay günü bağ evinde olduğu belirlendi. Ancak bir süre tutuklu kalan Avcı, 15 Şubat'taki duruşmada tahliye edildi.

4 ERKEK 1 KADIN İZİ

Pınar Gültekin cinayetinin ardından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Bağ evinde dört erkek ile bir kadına ait DNA örneklerine rastlandı.

5 MİLYON LİRALIK BOŞANMA

Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı korkunç cinayetin ardından boşanma davası açtı. Çift, geçtiğimiz aylarda resmi olarak boşandı. Eda Avcı ayrıca açtığı 5 milyon liralık tazminat davasını da kazandı.