15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre tatil var mı? İşte resmi tatil takvimi!

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle sadece memurlara değil özel sektör çalışanlarına da izin hakkı bulunmaktadır.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak." açıklamasında bulundu.