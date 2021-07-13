15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz özel sektöre tatil var mı? İşte resmi tatil takvimi!

Bu yıl Kurban Bayramı'nın birkaç gün öncesine denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tatilin nasıl olacağı merak ediliyor. Bu nedenle 15 Temmuz tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. 15 Temmuz özel sektöre tatil var mı sorusu gündem oldu. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz ve sonrasındaki tatilin nasıl olacağını sorguluyor. Özel sektör çalışanları ise 15 Temmuz özel sektöre tatil var mı sorusunun cevabını araştırıyor.
15 TEMMUZ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle sadece memurlara değil özel sektör çalışanlarına da izin hakkı bulunmaktadır.
16 TEMMUZ TATİL Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak." açıklamasında bulundu.
RESMİ TATİL NASI ŞEKİLLENECEK?
15 Temmuz 2021 Perşembe (Resmi tatil)
16 Temmuz 2021 Cuma (Tatil yok)
17 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)
18 Temmuz 201 Pazar (hafta sonu)
19 Temmuz 2021 Pazartesi (yarım gün resmi tatil) Kurban Bayramı arifesi
20 Temmuz 2021 Salı (resmi tatil) Kurban Bayramı 1. günü