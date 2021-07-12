Zilhicce ayı 2021 ne zaman başlıyor? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? Oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması…

Zilhicce ayı 2021 ne zaman başlıyor? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? Oruç tutulur mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor."Hac ayı" anlamına gelen Zilhicce'de ilk 10 gün yapılacak ibadetlerin neler olduğu, hangi duaların okunduğu, hangi namazın kılındığı gibi bilgiler araştırılır oldu. İşte tüm detaylar...
2021 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?
Zilhicce ayına, 11 Temmuz Pazar günü gireceğiz. 23 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın son günü Zilhicce ayı da bitecek.
ZİLHİCCE AYI FAZİLETİ NEDİR?
Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.