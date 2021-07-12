Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2021 11:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2021 11:58
    ABONE OL

    Zilhicce ayı 2021 ne zaman başlıyor? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? Oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması…

    Gündemde yoğun bir şekilde Zilhicce ayı 2021 ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Hac ayı olarak bilinen bu ay Kurban Bayramı içerisinde yer alacak ve müminler ibadetlerini yerine getirecek. Mübarek Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? Oruç tutulur mu? Sorgulamaları Müslüman alemi tarafından merak edilir oldu. Diyanet açıklamasına göre zilhicce ayının faziletleri neler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Zilhicce ayı 2021 ne zaman başlıyor?

    Zilhicce ayı 2021 ne zaman başlıyor? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? Oruç tutulur mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor."Hac ayı" anlamına gelen Zilhicce'de ilk 10 gün yapılacak ibadetlerin neler olduğu, hangi duaların okunduğu, hangi namazın kılındığı gibi bilgiler araştırılır oldu. İşte tüm detaylar...

    2021 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

    Zilhicce ayına, 11 Temmuz Pazar günü gireceğiz. 23 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın son günü Zilhicce ayı da bitecek.

    ZİLHİCCE AYI FAZİLETİ NEDİR?

    Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

        Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

        ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER!

        Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

        "Allâh'ın Kendisine ibâdet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhiccenin ilk on günüdür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı da, Kadir gecesinin kıyamına denktir." (Tirmizî, Savm:52, No:758, sh:224)

        Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Zilhiccenin her bir gün orucuna karşı, yüz köle azadı, yüz deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)

        Hafsa (Radıyallâhu Anhâ) validemizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) dört şeyi hiç terk etmezdi:

        a) Zilhicce'nin ilk on gününün orucu,

        b) Aşura orucu,

        c) Her aydan üç gün orucu,

        d) Sabahın iki rekât sünneti."(Geylânî, el-Ğunye 2/39)

        Câbir (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte; Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

        "Zilhiccenin on gününü oruçla geçirene Allâh-u Te'âlâ her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar." (Ali el-Muttakî, Kenzu'l-ummal No:24265, İbn-i Adiyy, el-Kamil, 6/472)

        Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan rivayet edildiğine göre:

        "Bu on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allâh-u Te'âlâ'ya ibadet etmiş gibi olur."(Geylânî, el-Ğunye 2/40)

        ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır.

        Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).

        ZİLHİCCE NE DEMEK?

        Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "mesîl" ve "müsbil", Arab-ı âribe devrinde ise "ne'as" ve "bürek" şeklinde adlandırılıyordu.

        Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

        Zilhicce ıslâm'dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü "terviye", dokuzuncu günü "arefe" ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hayat Nabil Dirar'a güzel! Fenerbahçe'nin eli kolu bağlandı
        Haberler Güncel Zilhicce ayı 2021 ne zaman başlıyor? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? Oruç tutulur mu? Diyanet açıklaması…