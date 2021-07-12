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    • 12.07.2021 08:01
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    Bayram tatili kaç gün, 11 gün mü oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili için açıklama geldi mi?

    Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili için açıklama bekleniyor. Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, bayram tatili ile ilgili kararın kabine toplantısında alınacağını söylemişti. Kabine toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Peki; bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü oldu? Gözler beklenen tatil açıklamasına çevrildi.

    takvim.com.tr
    Bayram tatili kaç gün, 11 gün mü oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili için açıklama geldi mi?

    Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınacak tatil kararı merakla bekleniyor. Bayram tatiliyle ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmış ve tatilin süresinin kabine toplantısıyla duyurulacağı açıklanmıştı. 12 Temmuz günü toplanacak kabinede, bayram tatiline ilişkin karar açıklanması bekleniyor. Peki; bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü? Eğer 15 Temmuz resmi tatili, 2021 Kurban Bayramı ile birleştirilirse 11 günlük bir tatil süreci ortaya çıkacak.

    BAYRAM TATİLİ 11 GÜN OLUR MU?

    Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

    Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

    2021 Kurban Bayramı tatili için herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklamanın kabine toplantısı sonrasında akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

    ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

    Kurban Bayramı süresi henüz netlik kazanmadı. Bayramın kaç gün tatil olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş Konuşmasında açıklayacağını söyledi.

    Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için "Şu an netleşmedi, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, millete seslenişte duyuracağız" dedi.

        2021 RESMİ TATİLLER!

        Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021'de perşembe gününe denk geliyor. 2016'da resmi tatil ilan edilmişti.

        Kurban Bayramı

        2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

        Zafer Bayramı

        Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

        Cumhuriyet Bayramı

        29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
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        Haberler Güncel Bayram tatili kaç gün, 11 gün mü oldu? 2021 Kurban Bayramı tatili için açıklama geldi mi?