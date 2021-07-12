Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'düzensiz Afgan göçmen' açıklaması





Bu kapsamda;



✓ İran ve Irak sınırlarımızda; 54 km'lik Iğdır-İran sınırının tamamı, 84 km'lik Ağrı-İran sınırının 82 km'si ve 121 km'lik Hakkari-İran sınırının 13 km'sinde olmak üzere toplam 149 km'lik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmaları tamamlanmıştır.



✓ Hakkari-İran sınır hattının 30 km'lik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmaları ise halen devam etmektedir.



✓ Van-İran sınır hattının ilk etabı olarak 63 km'lik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu yapım çalışmalarına 2021 yılında başlanılmıştır.



✓ Iğdır-İran sınırının tamamında ve Ağrı-İran sınırının 25 km'lik kısmında sınır aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır.



✓ Ülkemizin doğu sınırlarında 141 gözetleme ve 109 haberleşme kulesi, 85 komuta kontrol merkezi ve 329 adet kablosuz sensör seti kurulması öngörülen 108 milyon Avro bütçeli Elektro-Optik Kule Projesi kapsamında 560 km'lik İran sınırında kurulacak gözetleme ve haberleşme kuleleri ile komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkânı elde edilecektir. Bu çerçevede İran ve Irak sınırımızdaki hudut birliklerinin istifade edeceği Elektro-Optik Kulelerinin örülümü %90 oranında tamamlanmıştır. Proje tamamlandığında terör, yasadışı geçiş, kaçakçılık vb. sınır aşan suçların önüne geçilecektir.



✓ Son dönemde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptırımları artıran yeni hukuki düzenlemeler uygulamaya konulmuştur.



✓ Güvenlik duvarı, aydınlatma, gözetleme ve algılayıcı gibi tüm sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin tamamı bitene kadar hudut birliklerinin talepleri doğrultusunda Valiliklerimizin koordinasyonunda her türlü geçici tedbirin (kanal/hendek kazılması, tel çit çekilmesi vb.) alınması sağlanmıştır/sağlanacaktır.



✓ Kolluk birimlerimizce yapılan yol kontrolleri arttırılmıştır.



✓ Sınır hattı gerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van iline 35 özel harekat timi (750 PÖH ) görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulan illere göç idaremizce personel takviyesi yapılmıştır.



✓ Van-İran sınırında devam eden sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin güvenliğinin tesisi ile terör ve düzensiz göçle mücadele amacıyla Van Valiliğince 500 güvenlik korucusu sınır hattına sevk edilmektedir.



✓ Jandarma ve emniyet personeli tarafından sınır hattı gerisindeki devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek ve bu amaçla İHA'lar başta olmak üzere havadan keşif/gözetleme çalışmaları da sürdürülmektedir.



✓ 2015 yılında 1.740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi, yeni geri gönderme merkezlerinin açılması ile 16.000'e yükselmiştir. Bununla birlikte; 6 ilimizde daha geri gönderme merkezinin yapımı tamamlanmak üzere olup yıl içinde hizmete sunulacaktır.



✓ Van Gölünde konuşlandırılması kararlaştırılan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bölgede kuruluş çalışmalarının bir an evvel tamamlanarak, tekne, bot vb. yüzer unsurlarla yapılabilecek insan/göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü yasa dışı faaliyete karşı etkin tedbirler hayata geçirilecektir.

✓ Başta Sayın Bakanımız olmak Bakan Yardımcılarımız ve Bakanlığımız Birim Amirleri sınır illerimize çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirilerek alınan tedbirleri yerinde incelemiş, Valilerimiz ve kolluk birimlerince gerekli koordinasyonların sağlanması adına istişare toplantıları gerçekleştirmiştir ve çalışmalar yıl boyunca sürdürülmektedir.



Bu kapsamda son dönemde Sayın Bakanımız Başkanlığında 1 Mayıs'ta Ağrı ilimizde, 24 Haziran'da Muş ve 4 Temmuz'da Bitlis ilimizde Güvenlik Toplantısı yapılmış ve 27 Haziran'da Van ilimiz İran sınırında inceleme yapılmıştır.



Başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı (TOKİ), Tarım Orman Bakanlığı (DSİ) ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.