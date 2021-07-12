14 yaşında G3 mermisiyle vurulan 15 Temmuz gazisi: Bu ülkenin kahramanları bitmez

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçti. O karanlık gecede ailesiyle birlikte Saraçhane'ye giden ve darbeciler tarafından G3 mermisiyle sol kolundan vurularak gazi olduğunda 14 yaşında olan Adliye Gül İsmailoğlu, o geceyi anlattı. Saraçhane'de vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan İsmailoğlu, cesurca karşılarında durduğu darbecilerin kendisini vurmasıyla Türkiye'nin en genç gazilerinden biri oldu.



"AİLECEK HELALLEŞİP SOKAĞA ÇIKTIK"

Darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlatan Adviye Gül İsmailoğlu, "O gece aslında dedemlerdeydik bir aile toplantısı vardı. O esnada kimse telefonuna bakmadığı için biz bu hain girişimi biraz daha geç saatlerde öğrendik. Eve geldiğimiz zaman baktık ki Türkiye ayağa kalkmış. Biz de hemen sokağa çıkmak istedik ama annem bizi durdurdu yanlış bir şey yapmamamız için. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Biz ablamla hazırlanmaya başlamıştık o arada. Abdestlerimizi almış, üstümüzü başımızı giyinmiştik. Sonra Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet edince, annem, babam, ablam ve ben ailecek helalleşip sokağa çıktık. Çıkarken nereye gideceğimizi çok fazla bilmiyorduk aslında ama o gece herkes nasibini alacağı yere gidiyordu. Milyonlarca insan tam olması gerektiği yerlerdeydi aslında" ifadelerini kullandı.







"ELLERİMİZDE BAYRAKLARIMIZ VARDI, BİR TANE SİLAH BİLE YOKTU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittiklerini söyleyen İsmailoğlu, "Burada asker kılığına girmiş hainlerden 15-20 tanesi yola barikat kurmuşlardı. Ellerinde G3 tüfekleri ile insanların geçişlerine izin vermiyorlardı. Bizde 150-200 kadar insandık, ellerimizde bayraklarımız vardı. Hiç kimsenin elinde bir tane silah bile yoktu. Sadece tekbirler getiriyorduk ve 'asker kışlaya' diye sloganlar atıyorduk. Onun dışında saldırganca yaptığımız hiçbir şey yoktu. Onlar insanları ayaklarından vurmaya başlamışlardı. Sonra zaman geçtikçe bizim sayımız arttı. Onların birer birer vurduğu insanlarla gözümüzün korkmadığını anladılar" diye konuştu.