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    • 12.07.2021 22:58
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    İkinci saldırı! Bir kadın iş yerine asılı Türk bayrağını kopararak çöpe attı

    Adana’da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı. Bu anlar bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansırken, polisin eşkalini ve kimliğini belirlediği kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Haberin detayları...

    DHA
    Türk bayrağına ikinci saldırı

    Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

    Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

    Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

    Geçtiğimiz gün Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atan ve üstüne basan yabancı uyruklu kadın gözaltına alınmıştı.
        Türk bayrağına ikinci saldırı
        Haberler Güncel İkinci saldırı! Bir kadın iş yerine asılı Türk bayrağını kopararak çöpe attı