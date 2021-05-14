Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu dayakçı İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.