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    • 14.05.2021 09:02
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    SON DAKİKA: Dayakçı 'nın eski eşi mahkemeye başvurdu: Özel hayatım ifşa edildi

    Son dakika haberi! Yaşadığı evliliğin ardından şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi 'nin sunucusu dayakçı 'dan şikayetçi olan öğretmen tekrar mahkemeye başvurdu. Eda Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti.

    Mahkemeye başvurdu: Özel hayatım ifşa edildi

    Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu dayakçı İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

    YENİDEN BAŞVURDU: "MÜCADELEM KADINLAR İÇİN"
    Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu.



    Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

        ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ
        Sabah'ta yer alan habere göre, Küçükkaya'nın boşanma davası aşamasında vekilliğini yapan Avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun basın açıklaması adı altında dava dosyasına sunulan gizli protokolü paylaştığı belirtildi.


        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
        Demirci, hayat mücadelesi verirken özel hayatının bu şekilde ifşa edilmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek suç duyurusunda bulundu.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Dayakçı İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci mahkemeye başvurdu: Özel hayatım ifşa edildi