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    • 09.07.2021 11:54
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    İzmir ve Ankara'da CHP'li belediyeler beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyor

    CHP'li İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'daki alan, moloz yığınları ve çöple doldu. Yaşanan çevre katliamı bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Öte yandan Ankara Çankaya’da belediye temizlik işçileri, belediye yönetimiyle anlaşamayınca çöpler caddelerde kaldı, vatandaşlar güne çöp yığınlarıyla ve pis kokuyla uyandı.

    İzmir mi Ankara mı? Sen seç

    CHP'nin çöp, çukur ve çamur belediyeciliği son olarak Ankara ve İzmir'de kendini gösterdi. İzmir'de sanayinin içerisine moloz ve hafriyat atıldı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı. Çevre esnafı yaşanan rezaletten dolayı oldukça rahatsızken, belediyenin üzerine düşeni yapmadığı görüldü.

    Pek çok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri yetkililere teslim edilse de esnafın çözüm çağrıları şu ana kadar bir yanıt bulmuş değil.



    ANKARA DA ALTTA KALMADI
    Öte yandan benzer bir kriz de belediye yönetini CHP'de olan başkent Ankara'da yaşanıyor.

        Ankara Çankaya'da belediye temizlik işçileri, belediye yönetimiyle anlaşamayınca çöpler caddelerde kaldı, vatandaşlar güne çöp yığınlarıyla ve pis kokuyla uyandı.



        Birçok çöp konteynerinde çöplerin biriktiği, toplanmadığı ve kötü kokular yaydığı görüldü.

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        Haberler Güncel İzmir ve Ankara'da CHP'li belediyeler beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyor