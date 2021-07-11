CHP Genel Başkan Yardımcısı FETÖ'cülere sahip çıktı: Kesinleşmiş yargı kararı bile olsa dosyaları yeniden ele alacağız

"ADİL, EŞİT VE BAĞIMSIZ BİR YARGI ÖNÜNDE TEKRAR YARGILANACAK"

"Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız. Adil, eşit ve bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanarak gerçekten suçlu olan varsa elbette hukuk nazarında gereken cezayı alacak. Ama biz biliyoruz ki ve yaptığımız toplantılarda da gördük ki, artık adil bir yargılamadan ve Anayasal güvence altındaki adil yargılanma hakkında söz edemeyeceğimiz süreç işledi."