Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.







Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı.



Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 57 milyon 738 bin 829 oldu.