Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Günlük Covid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı 11 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 331 bin 801 aşı uygulandı.
Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 57 milyon 738 bin 829 oldu.
"KIRMIZI İLLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ KONTROL ALTINDA TUTMAK GÜÇLEŞİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden vaka ve vefat tablosuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.