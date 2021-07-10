İstanbul'da şimdi de büyük yara oluşturan sivrisinek üremeye başladı! İBB, ilaçlama yapacağına mesaj gönderdi

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nin ardından özellikle çocukların vücutlarında yaraya neden olan sivrisinekler bir çok ilçede kabus olmaya başladı.
Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde oturanlar da benzer etkiler gösteren sivrisineklerden şikayetçi. Ferah Evler Mahallesi sakinleri, sivrisinek sokmaları nedeniyle çocuklarında yaralar oluştuğunu söylerken yapılan ilaçlamaların yetersiz kaldığını öne sürdü.
Ara sokak ve parklarda da ilaçlama yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, evlerinin camlarına sineklik takarak önlem almaya çalıştı.
"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ OLUYOR"
30 senedir Ferahevler Mahallesi'nde oturduğunu söyleyen Bülent Demirci, "Çocuklarda özellikle izleri falan görebiliyoruz. Çok rahatsız edici oluyor. Benim de 3 tane çocuğum var. İki dakika duramıyoruz, aşırı derecede sivrisinek var. Çocuklarımız var ve sivrisinek deyip geçmemek lazım, bulaşıcı hastalık da olabilir. Çocuklarımızda kaşınmaktan dolayı yara ve iltihaplanma da oluyor" diye konuştu. Daha fazla ilaçlamanın yapılması gerektiğini söyleyen bir başka mahalle sakini, parklar ile çıkmaz sokakların da ilaçlanmasını istedi.
"İLAÇSIZ BAHÇEYE İNEMİYORUZ"