HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 ile son dakika yağış uyarısı! Sel ve taşkınlara karşı dikkat | 11-15 Temmuz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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