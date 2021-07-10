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    • Güncel
    • 11.07.2021 06:46
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    • 11.07.2021 06:55
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 ile son dakika yağış uyarısı! Sel ve taşkınlara karşı dikkat | 11-15 Temmuz

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde havanın açık olacağı belirtilirken, Ordu ve Giresun çevreleri için ise kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu iki ilde sel, su baskını ve yıldırım gibi afetlere karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 2 ile son dakika yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İZMİR °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            KONYA °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            SİVAS °C, 29°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 27°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 30°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 33°C
            Parçalı bulutlu

            BAYBURT °C, 28°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 29°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 28°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 28°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 27°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

            VAN °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 39°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 38°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 38°C
                Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 ile son dakika yağış uyarısı! Sel ve taşkınlara karşı dikkat | 11-15 Temmuz