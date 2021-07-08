Isırdığı yerde yara çıkıyor! İstanbul'da sivrisinek paniği! Vatandaşlar tedirgin oluyor

"ÇOCUKLARDA YARALAR, İLTİHAPLAR OLUŞTU"

Mahalle sakinlerinden Songül Basıç, "Sinek çok mahallede. Zehirli bu sinekler herhalde. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Dünden beri kızım 'ayaklarım ağrıyor anne' diyor. İki gündür pansuman yapıyorum. Geçmezse doktora götüreceğim. Belki de zehirlidir. Kapıyı, pencereyi açık bırakınca içerisi sinek doluyor. Bizi ısırınca biz de böyle yaralar oluşmuyor. Çok sinek var, kocaman kocaman. Karınca gibi uçuyor. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler" dedi.