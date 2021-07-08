Isırdığı yerde yara çıkıyor! İstanbul'da sivrisinek paniği! Vatandaşlar tedirgin oluyor

Avcılar'da, sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştu. Aileler endişeli olduklarını söylerken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, "Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" dedi.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri artan sivrisineklerin verdiği zarardan şikayetçi. Mahalle sakinleri, yakında bulunan dere nedeniyle arttığını belirttikleri sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştuğunu öne sürdü. Çocukların bacakları ve kollarında sivrisineklerin sokması sonrası oluştuğunu ileri sürdükleri yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.
"ÇOCUKLARDA YARALAR, İLTİHAPLAR OLUŞTU"
Mahalle sakinlerinden Songül Basıç, "Sinek çok mahallede. Zehirli bu sinekler herhalde. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Dünden beri kızım 'ayaklarım ağrıyor anne' diyor. İki gündür pansuman yapıyorum. Geçmezse doktora götüreceğim. Belki de zehirlidir. Kapıyı, pencereyi açık bırakınca içerisi sinek doluyor. Bizi ısırınca biz de böyle yaralar oluşmuyor. Çok sinek var, kocaman kocaman. Karınca gibi uçuyor. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler" dedi.