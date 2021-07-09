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    • 09.07.2021 16:47
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    SON DAKİKA: İSKİ'nin ihmali 12 yaşındaki çocuğun canına mal oluyordu! Küçük Mikail rögarın içine düştü

    Son dakika haberleri... CHP'li İBB'nin idaresindeki İSKİ'nin ihmali 12 yaşındaki Mikail'in canına mal oluyordu. Çekmeköy'de kanalizasyon çalışması yapan İSKİ ekipleri, rögar kapağını sabitlemeden bölgeden ayrıldı. Kapıt toplayıcılar ise rögar kapağını çalıp götürdü. 12 yaşındaki Mikail A. oyun oynarken kartonla örtülü olan rögarın içine düştü. Ölümden dönen küçük çocuk için İSKİ ise düşme olayı olmamıştır diyerek sorumsuz bir açıklama yaptı. İSKİ ekipleri olay gerçekleştirdikten sonra kapağı yerine yerleştirse de bu ölüme davetiye çıkaran ihmali örtbas etmeye yetmedi.

    İSKİ'nin ihmali cana mal oluyordu

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ ölümcül bir hataya imza attı. Çekmeköy'de 1 ay önce başladığı kanalizasyon çalışması sonrası demir rögar kapağını kilitlemeden bölgeden ayrıldı.

    Dün demir rögar kapağının sabitlenmediğini fark eden kağıt toplayıcı bir kadın ve küçük çocuğu, kapağı, kağıtları attıkları tekerlekli arabanın içine attık sonra, rögarın üstünü kartonla örtüp kayıplara karıştı.

    KAĞIT TOPLAYICILARI SABİTLENMEYEN RÖGAR KAPAĞINI ÇALDI
    Olay, Çatalmeşe Mahallesi, 181. Sokak'ta dün meydana geldi. İddiaya göre İSKİ, sokakta bulunan Vatan Apartmanı önündeki rögarda çalışma başlattı.

        Yaklaşık 1 ay önce başlayan çalışmaları ağır aksak yapan İSKİ ekipleri, çalışma sonrasında rögarın demir kapağını kilitlemeden bölgeden ayrıldı. Dün ise sokaktan geçen kağıt toplayıcısı bir kadın ve çocuk, demir kapağın rögara sabitlenmediğini gördü. Kağıtları topladıkları kağıt arabasının içine rögar kapağını attı. Rögarın üstünü ise bir karton ile örtüp bölgeden ayrıldı.

        "BURADA BİR CAN SÖZ KONUSU"
        Aynı gün sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Mikail A. adındaki 12 yaşındaki bir çocuk da rögarın içine düştü. Son anda refleksle ölümden döndü.

        Olaya tanık olan sokak sakini Ömer Özkan, "Biz mahalleli olarak bu rögar kapağının sabitlenmeden gidildiğini, sabitlenmesini istediğimizi belirten şikayetlerde bulunmak istedik.

            Ancak İSKİ'nin sayfasında online itirazda sürekli hata verdiği için maalesef bugün bunu gösteremiyoruz. Burada komşumuzun çocuğu oyun oynarken kartonu kaldırıyor.

            Rögar kapağının olmadığını kanalizasyonun açık olduğunu görüyor. Daha sonra burada arkadaşlarıyla oynarken kanalizasyona düşüyor. Ancak refleks haliyle ayakları ve elleriyle hemen tutunuyor.

            Boyu uzunluğunda kanalizasyona giriyor. 3 metre derinliği var. Allah yardım etti de çocuk o pisliğin içine düşmedi. Bağırışlar sonrasında biz gidip çocuğu çıkardık.

                Herhangi bir sorunu yoktur. Ancak bu ihmalkârlık ölümle de ya da başka bir zaman başka bir çocuk ya da aile için felakete dönüşebilir. Biz olay anına ilişkin apartmanın güvenlik kamera görüntüsüne bakarken de rögar kapağının çalındığını gördük.

                Yani burada hem can, canlar söz konusu hem de İSKİ'nin sorumsuzluğu nedeniyle devlet malı bir şey çalındı" diye konuştu.

                "DÜŞME OLAYI YOK' DİYE CEVAP VERDİ"
                Kaza gerçekleştikten sonra sosyal medya platformu üzerinden İSKİ'ye durum bildiriminde bulunulduğunu belirten Özkan, "İSKİ bize düşme olayı olmamıştır" diye dönüş yaptı. Güvenlik kamerası görüntüleri var. Bir de bizim gözlerimiz var. Göz göre göre, bildiğimiz şahit olduğumuz olayı yalanlıyor" dedi.

                KAPAK GEÇ SAATLERDE YERİNE KONULDU
                Öte yandan yoğun şikayet üzerine İSKİ ekipleri akşam geç saatlerde beton bir kapak getirerek rögarı kapattığı görüldü.
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                İSKİ'nin ihmali cana mal oluyordu
                Haberler Güncel SON DAKİKA: İSKİ'nin ihmali 12 yaşındaki çocuğun canına mal oluyordu! Küçük Mikail rögarın içine düştü