SON DAKİKA: İSKİ'nin ihmali 12 yaşındaki çocuğun canına mal oluyordu! Küçük Mikail rögarın içine düştü

Yani burada hem can, canlar söz konusu hem de İSKİ'nin sorumsuzluğu nedeniyle devlet malı bir şey çalındı" diye konuştu.

"DÜŞME OLAYI YOK' DİYE CEVAP VERDİ"

Kaza gerçekleştikten sonra sosyal medya platformu üzerinden İSKİ'ye durum bildiriminde bulunulduğunu belirten Özkan, "İSKİ bize düşme olayı olmamıştır" diye dönüş yaptı. Güvenlik kamerası görüntüleri var. Bir de bizim gözlerimiz var. Göz göre göre, bildiğimiz şahit olduğumuz olayı yalanlıyor" dedi.