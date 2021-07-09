SON DAKİKA: İSKİ'nin ihmali 12 yaşındaki çocuğun canına mal oluyordu! Küçük Mikail rögarın içine düştü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ ölümcül bir hataya imza attı. Çekmeköy'de 1 ay önce başladığı kanalizasyon çalışması sonrası demir rögar kapağını kilitlemeden bölgeden ayrıldı.
Dün demir rögar kapağının sabitlenmediğini fark eden kağıt toplayıcı bir kadın ve küçük çocuğu, kapağı, kağıtları attıkları tekerlekli arabanın içine attık sonra, rögarın üstünü kartonla örtüp kayıplara karıştı.
KAĞIT TOPLAYICILARI SABİTLENMEYEN RÖGAR KAPAĞINI ÇALDI
Olay, Çatalmeşe Mahallesi, 181. Sokak'ta dün meydana geldi. İddiaya göre İSKİ, sokakta bulunan Vatan Apartmanı önündeki rögarda çalışma başlattı.