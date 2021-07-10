HDP'li Mithat Sancar "ilan-ı aşk" istiyor! CHP'ye gözdağı: Sadece arka kapıda olmaz





"ŞARK KURNAZLIĞI YAPMAYIN" UYARSI

Mithat Sancar, "Şark kurnazlığı ile ben HDP'ye çok ağır laf söylemeyeyim ama onu da dışlayayım Kürt kardeşime de birkaç sempatik söz söyleyeyim ben buradan oyları toplarım diye yorumluyorsa da ya Türkiye'yi tanımıyor ya da devlet aklının kendine biçtiği olumsuz rolü bir hakkın yerine getiriyordur." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN