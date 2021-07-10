Zilhicce ayı ilk 10 gün yapılacak ibadetler! Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir?

Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir? Zilhicce ayı ilk 10 gün yapılacak ibadetler nelerdir? Mübarek Zilhicce ayına girmemize çok az bir süre kaldı. 11 Temmuz günü idrak edilmeye başlanacak Zilhicce ayında müminler dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecek ve oruçlar tutacak. Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce'nin içerisinde Kurban Bayramı yer almaktadır. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır.
ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Zilhicce, hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam'ın temel ibadetinden hac bu ay yapılır. Haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır.
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen Müslümanlar tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.
Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir.
Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.
Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır.