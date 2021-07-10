Zilhicce ayı ilk 10 gün yapılacak ibadetler! Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir?

ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Zilhicce, hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam'ın temel ibadetinden hac bu ay yapılır. Haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır.

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen Müslümanlar tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.