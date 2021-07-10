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    • 10.07.2021 13:17
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    Zilhicce ayı ilk 10 gün yapılacak ibadetler! Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir?

    Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir? Zilhicce ayı ilk 10 gün yapılacak ibadetler, bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. “Hac ayı” anlamına gelen Zilhicce’de kurban ibadetleri de gerçekleştiriliyor. Zilhicce’nin ilk 10 gününün ibadetlerle dolu geçirilmesi ve oruç da tutulması tavsiye edilmektedir. Bu mübarek ayı ibadetlerle dolu dolu geçirmek isteyenler için Zilhicce ayı ibadetleri haberimizde!

    takvim.com.tr
    Zilhicce ayı ilk 10 gün yapılacak ibadetler! Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir?

    Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir? Zilhicce ayı ilk 10 gün yapılacak ibadetler nelerdir? Mübarek Zilhicce ayına girmemize çok az bir süre kaldı. 11 Temmuz günü idrak edilmeye başlanacak Zilhicce ayında müminler dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecek ve oruçlar tutacak. Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce'nin içerisinde Kurban Bayramı yer almaktadır. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak bilinen bu gün, içerisinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır.

    ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?

    Zilhicce, hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam'ın temel ibadetinden hac bu ay yapılır. Haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır.

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen Müslümanlar tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

    Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

    Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir.

    Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

    Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır.

        Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir.

        Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir.

        ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

        * Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi'ni ihya etmek gibidir.) [İbni Mace]

        * Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.) [Beyhekî]

        * Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin]

        * Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez) [T. Gafilin]

        * Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat]

        * Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyhekî]

        * Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Taberani]

        * Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.

        Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]

        Tesbih: Sübhanallah,

        Tahmid: Elhamdülillah,

        Tehlil: Lâ ilâhe illallah,

        Tekbir: Allahü ekber, demektir.
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        Haberler Güncel Zilhicce ayı ilk 10 gün yapılacak ibadetler! Zilhicce ayı ibadetleri nelerdir?