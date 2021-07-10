Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının üzerinden tam 1 yıl geçti! Kimler Ayasofya Camii’nin açılmasından rahatsız olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu karşı çıktığını şu ifadelerle duyurdu;

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."