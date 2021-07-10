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Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının üzerinden tam 1 yıl geçti! Kimler Ayasofya Camii’nin açılmasından rahatsız olmuştu?

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya 86 yıllık müze statüsünün ardından Danıştay kararı ile ibadete açılmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması Müslüman alemini sevindirirken İslam düşmanı batı ülkeleri ve onlara çalışan bazı kalemşörler karardan rahatsız olmuştu. Kimler Ayasofya Camii'nin açılmasından rahatsız olmuştu? İşte detaylar...

10.07.2021 14:26 - Son Güncelleme: 10.07.2021 14:54
Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının üzerinden tam 1 yıl geçti! Kimler Ayasofya Camii’nin açılmasından rahatsız olmuştu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında bir yıl önce bugün açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

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Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının üzerinden tam 1 yıl geçti! Kimler Ayasofya Camii’nin açılmasından rahatsız olmuştu?

Kararın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala daha durumu kabul etmek isteyemeyenler var.

O dönem tepki gösterenler, 1 yıl sonra yine aynı tavrı sergilemeye devam ediyor.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının üzerinden tam 1 yıl geçti! Kimler Ayasofya Camii’nin açılmasından rahatsız olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu karşı çıktığını şu ifadelerle duyurdu;

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının üzerinden tam 1 yıl geçti! Kimler Ayasofya Camii’nin açılmasından rahatsız olmuştu?

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMEKTE GEÇ KALMADI
Yunan Başpiskoposu o dönem yaptığı açıklamada; "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." demişti.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının üzerinden tam 1 yıl geçti! Kimler Ayasofya Camii’nin açılmasından rahatsız olmuştu?

RUSYA'DA SESSİZ KALMADI
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin: "Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz."