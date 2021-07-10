Ayasofya Camii’nin ibadete açılması kararının üzerinden tam 1 yıl geçti! Kimler Ayasofya Camii’nin açılmasından rahatsız olmuştu?
Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya 86 yıllık müze statüsünün ardından Danıştay kararı ile ibadete açılmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması Müslüman alemini sevindirirken İslam düşmanı batı ülkeleri ve onlara çalışan bazı kalemşörler karardan rahatsız olmuştu. Kimler Ayasofya Camii'nin açılmasından rahatsız olmuştu? İşte detaylar...
10.07.2021 14:26
- Son Güncelleme: 10.07.2021 14:54
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu karşı çıktığını şu ifadelerle duyurdu;
"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."