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    • 10.07.2021 09:04
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    Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres YHT' seferleri başladı

    Son dakika haberi... Yüksek Hızlı Tren hatlarında ilk ekspres sefer Ankara-İstanbul hattında yapıldı. Ekspres seferlerde tren sadece Eskişehir ve Pendik'te duracak, yolculuk 25 dakika daha kısa sürecek. Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.

    YHT'de ekspres sefer dönemi

    Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri başladı. Bu sayede seyir süreleri kısalacak, tren sadece 2 noktada duracak.

    Ekspres seferler ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak. Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.

    Yüksek hızlı trenler bugüne dek 57 milyon yolcu ağırladı.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet veren YHT'de kısıtlamalar 1 Temmuz'da kaldırıldı.

    BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ SEFERLER ARTIRILDI
    Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.

    Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri için de adım atıldı.
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        Haberler Güncel Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres YHT' seferleri başladı