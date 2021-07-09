Ankara'dan uçakla Diyarbakır'a gelen Erdoğan, teröristler tarafından yakılan ve devletin yeniden onarıp hizmete açtığı Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde AK Parti İl Danışma Toplantısına katıldı.
Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Camimizin eski görkemine kavuştuğunu biz de yerinde görmüş olduk. Diyarbakır annelerinin misafiri olacağız. Diyarbakır anneleri evlatlarına ulaşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını yıktılar. Bu cesur anneler 688 gündür mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının iki yüzlülüğünü gösterdiler.
DİYARBAKIR ANNELERİ, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KALLEŞ YÜZÜNÜ DEŞİFRE ETTİ
Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler.
Bu kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar bakan arkadaşlarım, kadın kollarım ziyaret ettiler, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettiler. Bugün de ben ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.
Gençlerimizle bir araya geldikten sonra inşallah Diyarbakır programımızı bu akşam bitireceğiz. Bu gençler Ankara'da kütüphanemizde yapmış olduğumuz sorulu cevaplı görüşmelerde, bir Diyarbakırlı gencimiz dedi ki Diyarbakırımıza gelip de gençlerle orada olabilir miyiz?
Sevgili gençler, kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta önem görüyorum. Biz bugün sadece açılış ve ziyaret yapmaya gelmedik, aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek için geldik. Sizlerin görüşlerine ve fikirlerine büyük önem veriyorum. Toplantımızın partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
Kuruluşundan bugüne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızın farklı yerlerinde görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Artık 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda dava arkadaşlarımdan vefat edenler olduğu gibi kalleşçe şehit edilenler de var. Diyarbakır eski gençlik kolları başkanımız Yunus Koca, 31 Ağustos 2015 tarihinde iş yerinde, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert 10 Ekim 2016 tarihinde iş yerinde şehit edildi. Şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.
"TERÖRE, ZORBALIĞA ASLA TESLİM OLMADIK"
Bu kardeşlerimiz Allah yolunda öldüler ve şehit oldular. Biz onların millet ve ümmet için çarpan yüreklerinin büyüklüğüne şahidiz. Mevlam bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın bir safhasında ne de AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Bu kutlu yolda bize, milletimize, ülkemize kefen biçenlere inat dimdik yürüyoruz. Dicle'nin kuzularının çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyoruz.
Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil, Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan
değil, 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.