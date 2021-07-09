Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2021 23:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 23:32
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşılamada 57 milyon doz geçildi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.

    Aşılamada 57 milyon doz geçildi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


    Bakan Koca, "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.



    Vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrı yapan Koca, "Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.



    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşılamada 57 milyon doz geçildi