Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşılamada 57 milyon doz geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrı yapan Koca, "Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın" dedi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021