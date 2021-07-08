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    Ünlü tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice'nin anısına büyük ayıp! Paha biçilemeyen koleksiyonunu sattılar

    Bizans sanat tarihi uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice, 2018’de hayatını kaybetti. Paha biçilemeyen koleksiyonu, 3 üvey kızına geçti. Ancak mirasçıların eserleri 200 bin liraya sattığı belirlendi.

    Saygıdan eser yok

    Sanat tarihçisinin paha biçilemez koleksiyonu, üvey çocukları tarafından yok fiyatına satıldı! Prof. Dr. Semavi Eyice, Türkiye'nin ilk Bizans sanat tarihi uzmanıydı. 2018'de hayata gözlerini kapadı. Tüm mirası ve Bostancı'daki evinde bulunan tablo ile eşyaları ise 3 üvey kızına kaldı.

    Fatih Belediyesi, Prof. Dr. Eyice'nin koleksiyonunu sergilemek için hatıra köşkü hazırladı. Ancak sergilenmesi planlanan tüm eserlerin kızları tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı!

    Kadıköy'deki antikacı Kamil Yavuz, tablo ile eşyaları tarihçinin kızlarından satın aldığını doğruladı. "Eşyalar arasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin önemli bir tablosu yoktu. Eşyalar 15 günde satıldı. Şu an sadece birkaç bakır eşyası kaldı" açıklaması yaptı.

    FRANSA DEVLET NİŞANI BİLE VAR
    Müzeye bağışlanması beklenen eserler arasında, Hamit Aytaç'a ait Besmele, Şevket Dağ ait yağlı boya tablo, Fransa La Legion D'Honneur Devlet Nişanı yer alıyordu.

    TÜM HATIRASI SİLİNDİ


    Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı "Her biri paha biçilmez eserlerdi. Hocamız tabloları ve eşyaları satılarak hocanın manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu. Hocamız ile ilgili herhangi bir hatıra kalmadı" dedi.

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    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Güncel Ünlü tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice'nin anısına büyük ayıp! Paha biçilemeyen koleksiyonunu sattılar