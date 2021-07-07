Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almıştı! Üvey kızları Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyalarını 200 bin liraya sattı

Tabloları ve eşyaları satın alan antikacı Kamil Yavuz, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyalarını satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları kızlardan satın aldık. Eşyaların hepsi de 10-15 gün içinde farklı kişilere satıldı" dedi. Prof. Dr. Eyice, için oluşturulacak olan müze evi ile yakından ilgilenen İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise "Tablo ve eşyaların satımıyla Prof. Dr. Semavi Eyice'nin manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.