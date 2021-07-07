Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almıştı! Üvey kızları Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyalarını 200 bin liraya sattı
2014 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti Ödülleri töreninde ödüle layık görülen ve 2018 yılında vefat eden Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin mirası adeta yağmalandı. Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyalarının, Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan köşkte sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyalarının, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.
Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyalarının, Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan köşkte sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyalarının, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.
Tabloları ve eşyaları satın alan antikacı Kamil Yavuz, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyalarını satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları kızlardan satın aldık. Eşyaların hepsi de 10-15 gün içinde farklı kişilere satıldı" dedi. Prof. Dr. Eyice, için oluşturulacak olan müze evi ile yakından ilgilenen İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise "Tablo ve eşyaların satımıyla Prof. Dr. Semavi Eyice'nin manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.
Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı ve Türk ve Bizans sanatları konusunda dünyanın sayılı alimlerinden olan Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyaların, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Eyice'nin tabloları ve eşyaları, Fatih Belediyesi tarafından tashih edilen bir köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice'nin, 'hatıra evi' olarak sergilenmesi planlanıyordu.
Ancak Prof. Dr. Eyice'nin ölümünde 2 yıl sonra tablo ve eşyalar İstanbul'da bulunan bir antikacıya satıldı. Paha biçilmez tablo ve eşyaların izini süren DHA ekibi İstanbul Kadıköy'de bulunan o antikacıya gitti. İddiaları doğrulayan antikacı, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyaları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an elimizde Prof. Dr. Eyice'nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı" dedi. Aynı zamanda Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 3 üvey kızı hocanın eşyalarını sattıklarını kabul etti.
BAĞIŞLANMASI BEKLENEN ESERLER ARASINDA 'FRANSA LA LÉGİON D'HONNEUR DEVLET NİŞANI' YER ALIYOR
Müzeye bağışlanması beklenen eserler arasında, "Hamit Aytaç ait Besmele, Şevket Dağ ait yağlı boya tablo, Fransa La Légion D'Honneur Devlet Nişanı ve belgesi, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı, Humboldt Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Nişanı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü, Nadide Hat Eserleri, Sultan II. Abdülhamid'in 1300 / 1882-1883 Tarihli Tuğrası (Zerendud), Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmet Ödülü, Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki Binasını Gösterene Tek Nüsha, 1928 Tarihli Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı'nı Gösteren Yağlı Boya Tablo, İstanbul Panoraması Gösteren Orijinal Bir Gravür, Orijinal Bez Haritalar, Semavi Eyice'nin Babasından Kalma Askeri Eşyalar" yer alıyor.