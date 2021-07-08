İBB’de mobbing için çay ocakları kullanıldı! Ücretsiz izne çıkarılan emekçiler hala iş başı yaptırılmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeline mobbing yapmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, İBB bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan ve Ak Parti döneminde işe girmiş birçok personel bugünlerde çok zor günler yaşıyor.
Ücretsiz izin uygulaması iş kanunu kapsamında çalışanın rızası olmadan işveren tarafından uygulanamıyor. Ancak pandemi sürecinde, ekonomik ve sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi için bazı kolaylıklar getirildi. Bunlardan bir tanesi de işverenin, çalışanın rızası aranmaksızın işçiyi tek taraflı ücretsiz izne çıkarma uygulamasıydı. Böylece işçi ücretsiz izne kendi onayı olmadan gönderilebiliyor ve bu kapsamda da devletten ödenek alabiliyordu.