İBB’de mobbing için çay ocakları kullanıldı! Ücretsiz izne çıkarılan emekçiler hala iş başı yaptırılmıyor

İBB ise bu uygulamayı kötü niyetli olarak kullandı. AK Parti döneminde işe girmiş yüzlerce kişi sadece siyasi görüşlerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutularak pandeminin başından beri ücretsiz izne gönderildi.

"ART NİYET SÖZ KONUSU"

İBB'de yaşanan bu durumu Sabah gazetesine değerlendiren AV. Fatih Bilal Danalıoğlu, "İşverenin tek taraflı ücretsiz izin uygulaması 1 Temmuz itibaren sonlandırıldı. Bu tarihten itibaren eski uygulamaya dönülerek, işçinin rızası olmadan ücretsiz izne çıkarmak sözleşmenin feshi anlamına geliyor.