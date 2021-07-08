CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet'in park düşmanlığı: İzmit’e 528 park fazla



Çocuk parkını yıktıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve gelmesinin ardından İzmit'te sayısız uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapan Gölkay Park'ı da kaderine terk etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, kentin karmaşasından bunalan vatandaşın rahat bir nefes aldığı tesisin birçok yerinde, bakımsızlık yüzünden 2 yılda büyük hasarlar oluştu. Dünyanın en gelişmiş su kayağı merkezlerinin başında yer alan tesisteki yürüyüş parkurları ot ve diken bağladı, oturma grupları parçalandı. "İzmit Belediyesi'nin vurdumduymazlığı içimizi acıtıyor" diyen AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, "Halkın parasıyla yapılan bu yerin 2 yılda yok olma noktasına geldi. İzmit'te hal kımız için yapılan ne kadar iyi şey varsa, hepsi bu anlayış tarafından yok olmaya terk edilmiştir" dedi.