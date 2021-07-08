aol.meb.gov.tr: Açık Lise 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu öğrenme ekranı 2021!

Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 7 Temmuz tarihinde sona eren 3. dönems ınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler konuyla ilgili MEB tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
SINAV İTİRAZLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.