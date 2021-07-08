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    • 08.07.2021 08:10
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    aol.meb.gov.tr: Açık Lise 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu öğrenme ekranı 2021!

    Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. 3 Temmuz'da saat 09.30′da başlayan sınavlar 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapıldı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler sonuçlar için geri sayıma başladı. Sınav bitiminin hemen ardından sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı 2021? İşte konu hakkında son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Açık Lise 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 7 Temmuz tarihinde sona eren 3. dönems ınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler konuyla ilgili MEB tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

    SINAV İTİRAZLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

    Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

    İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.



        Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

        Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

        2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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        Haberler Güncel aol.meb.gov.tr: Açık Lise 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu öğrenme ekranı 2021!