Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı.
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
İLK ARA TATİL 15 KASIM'DA BAŞLAYACAK
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.