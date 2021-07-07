FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" Osman Tatlıeşme, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) bozma kararının ardından Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın karar duruşmasına sanık Tatlıeşme ile avukatı katıldı.

BAM'ın ilamı ve savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Tatlıeşme, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, örgütün "emniyet mahrem yapılanmasında" yer almadığını öne sürdü.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Tatlıeşme, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının yaptığı savunmanın ardından heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Tatlıeşme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verildi.

İddianamede Tatlıeşme'nin, örgüt içinde "Emre" kod adını kullandığı, emniyet mahrem yapılanmasında "müdür" seviyesinde olduğu belirtiliyordu.

Tatlıeşme'nin, örgüt mensuplarıyla iletişimi sağlamak amacıyla operasyonel hat kullandığı, aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu aktarılan iddianamede, sanığın sadakati ve bağlığı en üst seviyede kabul edilen örgüt mensupları için kullanılan "A5" ile kodlandığı bilgisi yer alıyordu.