Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2021 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 17:18
    ABONE OL

    FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

    Son dakika haberleri... Çanakkale merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

    FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

    Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan, ankesör/smart telefon kartıyla örgüt üyeleri tarafından arandıkları tespit edilen 2 subay, 4 astsubay, 1 emekli astsubay ve 1 istifa eden askeri personel olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Muğla ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

    Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'ın liderliğinde başladı!
    Haberler Güncel FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı