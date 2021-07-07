Ağustos celp tarihi 2021 ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Ağustos 2021 sınıflandırma sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından gündemde sıklıkla araştırılıyor.Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi duyurusunu yayınlayınca vatani görevini yapmak isteyen vatandaşlar detayları merak etmeye başladı. İşte tüm ayrıntılar...
AĞUSTOS CELP TARİHİ 2021 BELLİ OLDU MU?
1. Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Mayıs 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır