SON DAKİKA: CHP'den yeni öneri! Seçimlerde online oy kullanılsın

AK Parti'ye karşı her seçimi kaybeden CHP'de yenilgilerin bahanelerinden biri de yaz aylarında yapılan seçimler oldu. Yaz mevsiminde yapılan seçimlerde seçmeninin büyük kısmı tatilde olan CHP, onları sandığa çağırabilmek için de ekstra kampanyalar düzenledi.

TATİLCİ SEÇMENE KARŞI YENİ ÖNERİ

Cumhuriyet Halk Partisi tatilci seçmeninin de seçimlere katılımı artırmak için hazırladığı tasarıya yeni bir madde ekledi. Bu düzenlemeye göre online olarak oy vermek mümkün olacak.