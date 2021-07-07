Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2021 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 10:21
    ABONE OL

    SON DAKİKA: CHP'den yeni öneri! Seçimlerde online oy kullanılsın

    Son dakika haberleri... Her seçimde tatil bölgelerindeki seçmenlerinin sandığa gelmesi için ekstra çaba sergileyen CHP, bu durumun önüne geçmek için yeni bir tasarı hazırladı. CHP'nin hazırladığı tasarıya göre online olarak oy vermek mümkün olacak.

    CHP'den tatilci seçmenlere karşı yeni öneri

    AK Parti'ye karşı her seçimi kaybeden CHP'de yenilgilerin bahanelerinden biri de yaz aylarında yapılan seçimler oldu. Yaz mevsiminde yapılan seçimlerde seçmeninin büyük kısmı tatilde olan CHP, onları sandığa çağırabilmek için de ekstra kampanyalar düzenledi.

    TATİLCİ SEÇMENE KARŞI YENİ ÖNERİ
    Cumhuriyet Halk Partisi tatilci seçmeninin de seçimlere katılımı artırmak için hazırladığı tasarıya yeni bir madde ekledi. Bu düzenlemeye göre online olarak oy vermek mümkün olacak.

    Teklifte şu ifadeler yer aldı: "Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yüksek yargı organı olarak yeniden yapılandırılması çerçevesinde, seçim yasası, seçim hukukunun belirli bir dönemde sayısal çoğunluğu elde etmiş siyasal partinin manipülasyonlarına olanak tanımayan bir biçimde düzenlenmelidir.

    Bu çerçevede, güvenilir, saydam ve denetime açık bir alt yapı oluşturularak, sandığa giderek oy kullanma yönteminin yanı sıra internet yoluyla da oy verme olanağı sağlanmalıdır."

        24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE CHP'Lİ BELEDİYELER "GİDİN" DİYE ÇAĞRI YAPMIŞTI
        24 Haziran 2018'deki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarına hız verirken, Cumhuriyet Halk Partisi de seçmenine tatil uyarısında bulunmuştu. Daha önce de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni sandığa gitmesi için uyarırken, yaz aylarının gözde tatil bölgelerinin CHP'li belediyeleri 24 Haziran seçimlerinde seçmenlerinin başında olması için bir kampanya başlatmıştı. Kampanyaya ilk katılan Datça Belediyesi sosyal medya hesabından 24 Haziran'da plajların bakıma alındığını duyurmuştu. Ayrıca paylaşımda "Oyunuzu kullanıp öyle gelin" denilmişti.

        "BOY VERME OY VER"
        Bodrum Belediyesi de hazırladığı afişi Twitter'da paylaşarak "Boy verme oy ver" yorumunu yapmıştı. Balıkesir'in Edremit Belediyesi de "Biz hep buradayız. Önce oyunuzu verin, sonra gelin" mesajını paylaşmıştı ve "Kapalıyız" demişti. Ayvalık Belediyesi de kampanyaya katılırken, Marmaris Belediyesi de "Marmaris'e yine gelin, hep gelin. Ama şimdi herkes evine" diyerek CHP'li seçmeni plajlardan sandığa göndermeye çalışmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dünyada ilk 3'teyiz
        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'den yeni öneri! Seçimlerde online oy kullanılsın