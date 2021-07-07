SON DAKİKA: CHP'den yeni öneri! Seçimlerde online oy kullanılsın

AK Parti'ye karşı her seçimi kaybeden CHP'de yenilgilerin bahanelerinden biri de yaz aylarında yapılan seçimler oldu. Yaz mevsiminde yapılan seçimlerde seçmeninin büyük kısmı tatilde olan CHP, onları sandığa çağırabilmek için de ekstra kampanyalar düzenledi.
TATİLCİ SEÇMENE KARŞI YENİ ÖNERİ
Cumhuriyet Halk Partisi tatilci seçmeninin de seçimlere katılımı artırmak için hazırladığı tasarıya yeni bir madde ekledi. Bu düzenlemeye göre online olarak oy vermek mümkün olacak.
Teklifte şu ifadeler yer aldı: "Yüksek Seçim Kurulu'nun bir yüksek yargı organı olarak yeniden yapılandırılması çerçevesinde, seçim yasası, seçim hukukunun belirli bir dönemde sayısal çoğunluğu elde etmiş siyasal partinin manipülasyonlarına olanak tanımayan bir biçimde düzenlenmelidir.
Bu çerçevede, güvenilir, saydam ve denetime açık bir alt yapı oluşturularak, sandığa giderek oy kullanma yönteminin yanı sıra internet yoluyla da oy verme olanağı sağlanmalıdır."