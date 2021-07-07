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    • 07.07.2021 10:20
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    Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümlerinin ardından şimdi de martılar ölüyor!

    İstanbullunun yararına hiçbir projesi olmadığı gibi tüm önemli projelere de karşı çıkan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Gölü’nde yaşanan felaketi görmezden geliyor. Küçükçekmece Gölü’nde toplu balık ölümleri yaşanırken çevreye dayanılmaz bir koku yayılıyor. Balık ölümlerinin ardından şimdi de martılar ölmeye başladı.

    İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümlerinin ardından martı ölümleri de görüldü.

    Gölün rengi yaklaşık 10 gün önce kırmızıya dönmüştü.

    Daha sonra gölün içinde ölen binlerce balık kıyıya vurdu. Kıyıya vuran balıklar kötü kokuya neden oldu.

        Balık ölümlerinin ardından şimdi de gölün etrafında martı ölümleri gerçekleşti. Ölen onlarca martı kıyıya vurdu.

        BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
        Kıyıya vuran ölü martılar sabah saatlerinde belediye ekiplerince temizlenirken, bazı martıların kıyıda hareket etmekte zorlandıkları ve uçamadıkları görüldü.



        Adeta can çekişen martılar da belediye ekiplerince toplanarak veterinere götürüldü.

            BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMELİ
            Avcılar Kent Konseyi, Küçükçekmece Gölü sahilinde çok sayıda ölü balık ve yengecin vurduğunu, bu durumun daha büyük bir çevre felaketine dönmemesi için ve insan sağlığını tehdit etmemesi için biran önce bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.

            Yapılan açıklamada, gölün farklı noktalarından İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gölden numuneler alındığı belirtilirken, "Alınan numunelerin sonuçlarının ivedilikle yapılıp, kamuoyuna açıklanması ve gerekli tedbirlerin artık hiç bekletilmeden yapılması çok önem arz etmektedir.

            Küçükçekmece Gölü için; Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, İBB, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde göl içinde temizlik faaliyetlerine başlamalı, göl içi ve çevresi için kalıcı çevresel projeler belirlenip bu projeler artık bekletilmeden hayata geçirilmelidir" denildi.
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            Haberler Güncel Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümlerinin ardından şimdi de martılar ölüyor!