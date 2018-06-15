Bea'ch' Clu'p'

24 HAZIRAN'DAKI seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi partiler seçimin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verirken, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine tatil uyarısında bulunmaya başladı. Daha önce de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni sandığa gitmesi için uyarırken, yaz aylarının gözde tatil bölgelerinin CHP'li belediyeleri 24 Haziran seçimlerinde seçmenlerinin başında olması için bir kampanya başlattı. Kampanyaya ilk katılan Datça Belediyesi sosyal medya hesabından 24 Haziran'da plajların bakıma alındığını duyurdu. Ayrıca paylaşımda "Oyunuzu kullanıp öyle gelin" denildi.
BOY VERME OY VER
Bodrum Belediyesi ise hazırladığı afişi Twitter'da paylaşarak "Boy verme oy ver" yorumunu yaptı. Balıkesir'in Edremit Belediyesi de "Biz hep buradayız. Önce oyunuzu verin, sonra gelin" mesajını paylaştı ve "Kapalıyız" dedi. Ayvalık Belediyesi de kampanyaya katılırken, Marmaris Belediyesi de "Marmaris'e yine gelin, hep gelin. Ama şimdi herkes evine" diyerek CHP'li seçmeni plajlardan sandığa göndermeye çalıştı.
BOY VERME OY VER
Bodrum Belediyesi ise hazırladığı afişi Twitter'da paylaşarak "Boy verme oy ver" yorumunu yaptı. Balıkesir'in Edremit Belediyesi de "Biz hep buradayız. Önce oyunuzu verin, sonra gelin" mesajını paylaştı ve "Kapalıyız" dedi. Ayvalık Belediyesi de kampanyaya katılırken, Marmaris Belediyesi de "Marmaris'e yine gelin, hep gelin. Ama şimdi herkes evine" diyerek CHP'li seçmeni plajlardan sandığa göndermeye çalıştı.
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