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    Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ'ye operasyon! Tarihi eserler ele geçirildi

    Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında ihraç edilen eski rütbeli emniyet personellerinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda fişek ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 adet sikke geçirildi.

    İHA
    FETÖ operasyonunda tarihi eserler ele geçirildi

    Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi.

    17 GÖZALTI
    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM) Gaziantep merkezli Kahramanmaraş ve Çorum illerinde düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda KHK ile emniyetten ihraç edilen ve aralarında eski rütbeli emniyet mensuplarının da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2016 ve 2017 yıllarında 5 değişik KHK ile emniyetten ihraç edilen aralarında eski rütbeli emniyet personellerinin de olduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendiği açıklandı.

    TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ
    Belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda fişek ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.

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    Haberler Güncel Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ'ye operasyon! Tarihi eserler ele geçirildi