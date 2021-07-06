Sultanbeyli’de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü



Görgü tanığı, Fahri Ay "Biz uyuyorduk. Araçların korna sesine uyandık. Geldiğimizde bina alev alev yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış galiba binada zaten kimse yaşamıyor. Ölü ya da yaralı yok." dedi.

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