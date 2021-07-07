Terör örgütü PKK'nın LPG yüklü tankerle eylem yapmayı planladığı ortaya çıktı!

Kararda, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme", "yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, dosya kapsamındaki deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda söz konusu olaylara katıldığı belirtildi.

TIRLARI YAKIP GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇMIŞLAR

Sanığın, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu Tendürek geçidinde 4'ü marketler zincirine ait 7 tırın yakılıp yağmalanması olayına katıldığına yer verilen gerekçeli kararda, teröristlerin olayın ardından keşif ve gözetleme yapmak için bölgeye giden Çaldıran Asayiş Jandarma Komando personeline 400-500 metre mesafedeki taşlık alandan saldırı düzenledikleri ve kısa süreli çatışma yaşandığı aktarıldı.

Tendürek Dağı kırsalındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 1-2 Eylül 2016'da düzenlenen operasyonlarda 12 asker ve korucunun, 15 Haziran 2016'da ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gökçebulak mezrasında yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik saldırıda 10 asker ve korucunun şehit edildiği bilgisine yer verilen kararda, Erzurum Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda şehitlerin kesin ölüm sebebinin "ateşli silah yaralanmasına bağlı olduğu"nun belirtildiği kaydedildi.