CHP'de toplanan 40 milyon lira buharlaştı! ARTI1 TV’nin sahibi Altan Ertürk: Akıbeti ortaya çıkarılsın

CHP'DE TOPLANAN 40 MİLYON LİRA BUHARLAŞTI

Bu tartışmanın ardından Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Ataklı bir video yayınlayarak Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.



"40 MİLYON TL'NİN AKIBETİ ORTAYA ÇIKARILSIN"

Artı 1 TV'nin kurucusu ve sahibi Altan Ertürk, CHP içinde kanalın kuruluşu için 40 milyon lira toplandığı iddialarına dair konuştu. Diriliş Postası'nın haberine göre, CHP'den para almadığını belirten Ertürk, şunları söyledi: