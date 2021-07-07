Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Hangi tarihler arasında, kaç gün sürüyor? Adli tatilde boşanma davası görülür mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 yılında adli tatilde hangi işlerin, davaların görüleceğine ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik, tatil bitimini beklemek istemeyenler tüm ayrıntıları öğrenebilir.
ADLİ TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.
ADLİ TATİLDE DAVALARA BAKILIYOR MU?
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.
Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.