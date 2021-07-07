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    • 07.07.2021 10:43
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    Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Hangi tarihler arasında, kaç gün sürüyor? Adli tatilde boşanma davası görülür mü?

    Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Hangi tarihler arasında, kaç gün sürüyor? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Temmuz ayının yaşandığı şu günlerde mahkeme ve yargıda işi olan, davaları olan vatandaşlar her yıl yapılan toplu adli tatilin ne zaman başlayacağını ve ne kadar süreceğini merak ederken bir yandan da bu süreçte davaların görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Peki Adli tatilde boşanma davası görülür mü? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Adli tatil ne zaman bitiyor 2021?

    Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Hangi tarihler arasında, kaç gün sürüyor? Adli tatilde boşanma davası görülür mü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 yılında adli tatilde hangi işlerin, davaların görüleceğine ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik, tatil bitimini beklemek istemeyenler tüm ayrıntıları öğrenebilir.

    ADLİ TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

    6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

    ADLİ TATİLDE DAVALARA BAKILIYOR MU?

    Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.

    Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.

    Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.

        HMK uyarınca adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

        a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

        b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

        c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

        ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

        d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

        e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

        f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

        g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

        ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

        h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

        Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir mi?

        Adli tatilde boşanma davası açılabilir. Yalnızca boşanma davası değil tüm davalar açılabilmektedir. Dava açma yasağı söz konusu değildir. Adli tatilde cevap dilekçesi verilmesi, ve dilekçeler aşamasının tamamlanması, masraf yatırılması, icra takibi yapılması, ihtiyati tedbir kararı alınması gibi işlemler yapılabilmektedir.
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        Haberler Güncel Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Hangi tarihler arasında, kaç gün sürüyor? Adli tatilde boşanma davası görülür mü?