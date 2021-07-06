Diyarbakır Lice'de AK Partili Orhan Mercan'a suikast girişiminde flaş gelişme! Terörist Kemal Polat'ın müebbet hapsi onandı

Sanığın Lice kırsalında silahlı ve ideolojik eğitim aldıktan sonra Lice'ye gelerek üst düzey terör örgütü yöneticilerinden aldığı talimatla Orhan Mercan suikastını gerçekleştirdiği yönünde kuşku bulunmadığının altını çizen İstinaf Mahkemesi, sanığın terör örgütünü simgeleyen bez parçaları önünde örgüt kıyafetleriyle çekilmiş fotoğraflarının da öldürülen örgütün sözde Orta saha sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçtiği de dikkate alındığında örgüt içinde suikast biriminde kadro düzeyinde bir eleman olduğu vurgulandı. Ceza Dairesi, sanığa verilen mahkûmiyet kararında usule aykırı bir isabetsizlik görülmediğinden oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

PKK'NIN SİNSİ TAKTİĞİ TUTMADI

Hain suikastın ardından Lice kırsalındaki teröristler kendi aralarında şifresiz bir şekilde Orhan Mercan'ın örgütün kadın yapılanmasındaki teröristler tarafından öldürüldüğü anonsunu yaparak alçak suikastı üstlendi. Terör örgütü suikastı üstlenirken de, olayın faili Kemal Polat'ı korumak ve failin bulunması için hedef saptırmak amacıyla saldırının kadın teröristler tarafından gerçekleştirildiğini dair kendi aralarında görüşmeler yaptı. Telsizlerin istihbarat birimlerince takip edildiğini bildikleri için suikastı kadın kıyafetiyle gerçekleştiren terörist Kemal Polat'ı kurtarmak için bu taktikleri toplanan delillerle çürütülmüş oldu. Hain suikastın ardından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Diyarbakır ziyaretinde Mercan ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulunmuştu.