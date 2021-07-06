Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı etkinlikte dünyada azalan su kaynaklarına vurgu yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz" vurgusunu yaptı.

Şu mesajları paylaştı:

Dört farklı şehrimize kazandırdığımız 5 eseri hizmete alıyoruz. Açılışını yapacağımız tesislerden en önemlisi Ankara içme suyu ikinci merhale Gerede sistemi projesidir. Bu proje Ankara'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak için attığımız kritik bir adımdır.

Şehrimizin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını gideriyoruz. Ankara'da 2 milyon 550 bin kişi hâlihazırda Gerede sistemi ile tedarik edilen suyu kullanıyor.

Daha önce de ifade ettiğim gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibari ile hiçbir fark görmüyoruz. Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye 81 il için içme suyu eylem planı hazırladık.

Bu eylem planıyla şehirlerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız.

Su yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 adet göleti, 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 adet sulama tesisini, 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Denizin içinden askıda borularla Kıbrıs'a içme suyu götürdük. Hedeflere daha hızlı ulaşmak ve su yönetimindeki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Su medeniyettir, su hayattır.

MAAŞ VE İKRAMİYE BAYRAMDAN ÖNCE



Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından emeklilere bayram müjdesi verdi. Erdoğan, temmuz ayı zamlı maaşları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerini açıkladı. Başkan, yıl sonuna kadar işe alınacak her işçi için tüm SGK prim ve vergilerin 12 ay boyunca karşılanacağını da söyledi. Terörle mücadeleye ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı MİT tarafından yakalandı" dedi.