Başkan Erdoğan'dan emekliye müjde: Maaş ve ikramiye Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak

150 milyar lirayı doğrudan destekler aşmış bulunmaktadır. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile 524 milyar liralık bir kaynağı harekete geçirdik. İhtiyaç sahibi, çalışan, üretici, yatırımcıya kadar kimseyi yalnız bırakmadık. Hem alım yaptığımız ürünlerin kapsamını genişlettik, çiftçimizin yüzünü güldürecek fiyatları açıkladık.

Tarımda yaşanan kuraklık nedeniyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteklerimiz devam ediyor. Bu destekler sayesinde yem bitkileri ekim alanı 2,5 milyon hektara yükseldi.

Hububat et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Ankara için çok önemli olan arıtma ve atık su toplama kolektörleri ile Kırıkkale sulaması ve Çankırı Dereçatı Barajı'nı hizmete açtık. Sahip olduğumuz bütüncül yaklaşım sayesinde dünya ve AB ülkeleri küçülürken biz 2020 yılını büyüme ile kapattık.

2020'ye oldukça iyi başladık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme performansı yakaladık. Büyümede dış talep ile iç talep arasında arzuladığımız dengeleme başlamıştır. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler yıllık yüzde 20 büyümeye işaret ediyor. İhracatta her gün yeni bir rekora imza atarak ilerliyoruz.

EMEKLİYE MÜJDE

Aldığımız tedbirler ve ekonomik faaliyetlerdeki canlanma sayesinde 2 milyon 880 bin istihdam artışı sağladık. Bu rakam elbette yeterli değildir. İç gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliği sağlamaktır. Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile emekli ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

Toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından bir tanesi de kamu maliyesidir. Son derece güçlü bir bütçe performansı gösterdik. Vergi politikalarında gelir ihtiyacı ile vergi yükü arasındaki hassas dengeyi korumak için büyük özen gösteriyoruz.