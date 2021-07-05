SON DAKİKA: PKK'daki çözülme istihbarat raporlarında! Gara'daki alt kadrolar Kandil'den firar edenlere izin verilmesini istedi

TERÖRİSTLERDEN 'KAÇMAK İSTEYENLERE HAK VERİLSİN' TALEBİ

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre toplantıda terör örgütünün yaptığı tüm hamlelerin boşa çıkması, son iki yılda hiç olmadığı kadar kayıp verilmesi ve hiçbir alanda başarı sağlanamaması nedeniyle sorumlu seviyedeki terör örgütü üyelerinde bile bıkkınlık oluştuğu anlatıldı. Terör örgütü üyeleri, geçmişte binlerce örgüt üyesi ile başarılamayanların, birkaç örgüt mensubundan beklenmesinden şikayet etti.